Процессоры Intel Lunar Lake поступят в продажу в третьем квартале 2024 года. Известно, что они используют совершенно новые архитектуры для всех основных блоков: новые процессорные ядра P и E (предположительно, Lion Cove и Skymont), новая интегрированная графика Xe2-LPG (Battlemage) и новый нейронный сопроцессор NPU — всё это стало возможным благодаря последним инновациям в технологиях трёхмерной упаковки и электропитания.

Intel пока озвучивает данные о производительности и приросте IPC для новых процессорных ядер, всё ещё продолжается стадия оценки, но прирост производительности ожидается значительный, как и эффективности.

Отметим, что Intel Lunar Lake первые процессоры с графикой Xe2-LPG (Battlemage). Одним из самых больших преимуществ новой интегрированной графики является наличие матричных ядер Intel XMX для ускорения задач с применением искусственного интеллекта. Первое поколение интегрированной графики Xe-LPG (Alchemist) в процессорах Meteor Lake лишено этих ядер, для ускорения используются инструкции DP4a.

Что касается NPU, в процессорах Intel Lunar Lake он более чем в три раза производительнее, чем в Meteor Lake — 45 против 11 TOPS. А за счёт новых возможностей интегрированной графики суммарная теоретическая производительность iGPU и NPU в задачах с искусственным интеллектом достигает 105 TOPS.