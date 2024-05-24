МТС предложил новую линейку тарифов «#Супер» и «Приветливый+»

В МТС для перехода и подключения стали доступны новые тарифные планы «#Супер 10», «#Супер 30», «#Супер 50» и «Приветливый+». Они предлагают разнообразные возможности для пользования мобильным интернетом и совершения звонков. Новым абонентам тарифов линейки «#Супер» предоставляется скидка на абонплату в течение 90 дней и бесплатный доступ к услуге «Подписка МТС Премиум+» на 2 месяца.

На тарифном плане «#Супер 10» в абонентскую плату включено 10 ГБ мобильного интернета на максимальной скорости, на «#Супер 30» – 30 ГБ, а на «#Супер 50» – 50 ГБ. Неограниченный объем интернет-трафика предоставляется на мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp и Snapchat.

Дополнительно абонентам тарифа «#Супер 10» ежемесячно доступно 400 минут исходящих звонков во все сети Беларуси, а пользователям «#Супер 30» – 600 минут. На «#Супер 50» действует полный безлимит звонков на все номера любого белорусского оператора связи внутри страны, кроме номеров справочно-информационных служб.

В рамках акции «Летние бонусы 2024» новым абонентам тарифов линейки «#Супер» предоставляется скидка на абонентскую плату. Кроме того, новички смогут 2 месяца бесплатно пользоваться услугой «Подписка МТС Премиум+». Она добавляет 50 ГБ мобильного интернета, открывает доступ к онлайн-кинотеатрам, миллионам музыкальных композиций, сотням тысяч электронных книг и 85 телеканалам, а также дает скидки на ряд других услуг.

Также на тарифных планах «#Супер 10» и «#Супер 30» действуют специальные условия для услуги «Безлимит внутри сети», которая позволяет совершать звонки внутри сети МТС в неограниченном объеме. Она назначается при подключении и переходе на тарифный план и в течение первого месяца предоставляется бесплатно, далее стоимость составит 5 рублей в месяц.

Акцией «Летние бонусы 2024» можно воспользоваться при подключении по 31 июля 2024 года.

На новом тарифе «Приветливый+» ежемесячно включены 500 МБ мобильного интернета и 150 минут исходящих вызовов внутри сети. При подключении или переходе на него также в стартовый пакет включена услуга «1 Гб+безлимит до 512 кбит\с», которая в течение первого месяца доступна бесплатно, далее ее стоимость составит 6 рублей в месяц. Размер абонентской платы на тарифе «Приветливый» – 7,50 рубля в месяц.

Подробнее о новой линейке «Супер» смотрите на сайте.