Alphabet и Meta предлагают Голливуду сотрудничество в области ИИ

Alphabet и Meta Platforms провели переговоры с крупными голливудскими студиями. Обе компании разрабатывают технологию, позволяющую создавать реалистичные сцены из текстовой подсказки, и предложили студии десятки миллионов долларов за сотрудничество. Конкурент OpenAI, поддерживаемый корпорацией Microsoft , ведет аналогичные разговоры. Alphabet, Meta и OpenAI отказались комментировать переговоры.

Голливудские студии стремятся обсудить способы использования искусственного интеллекта, чтобы сократить расходы и одновременно защитить себя от кражи их работ. Они опасаются передавать фильмы и телешоу технологическим компаниям без контроля над использованием этого контента.

Буквально на этой неделе актриса Скарлетт Йоханссон потребовала от OpenAI прекратить использовать голос, похожий на ее, для управления чат-ботом.