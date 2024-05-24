Alphabet и Meta предлагают Голливуду сотрудничество в области ИИ

Alphabet и Meta Platforms провели переговоры с крупными голливудскими студиями. Обе компании разрабатывают технологию, позволяющую создавать реалистичные сцены из текстовой подсказки, и предложили студии десятки миллионов долларов за сотрудничество. Конкурент OpenAI, поддерживаемый корпорацией Microsoft , ведет аналогичные разговоры. Alphabet, Meta и OpenAI отказались комментировать переговоры.
Голливудские студии стремятся обсудить способы использования искусственного интеллекта, чтобы сократить расходы и одновременно защитить себя от кражи их работ. Они опасаются передавать фильмы и телешоу технологическим компаниям без контроля над использованием этого контента.
Буквально на этой неделе актриса Скарлетт Йоханссон потребовала от OpenAI прекратить использовать голос, похожий на ее, для управления чат-ботом.
Warner Bros. Discovery выразила готовность лицензировать некоторые из своих программ для обучения моделей. Walt Disney и Netflix не желают предоставлять свой контент этим компаниям, но выразили заинтересованность в других видах сотрудничества.
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