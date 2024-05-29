OpenAI создала комитет по безопасности ИИ-проектов

Компания OpenAI создала комитет по вопросам защиты и безопасности. Он будет отвечать за подбор рекомендаций для совета правления по вопросам в области защиты и безопасности проектов IT-компании.

На первом этапе комитет будет оценивать и дорабатывать процессы и средства безопасности разработок. После этого OpenAI опубликует обновленную информацию о принятых рекомендациях в соответствии с требованиями безопасности.

В планах компании также входит привлечение сторонних специалистов и консультации с ними по поводу безопасности. В их числе будут бывшие сотрудники OpenAI по кибербезопасности.

Также компания OpenAI сообщила о том, что приступила к обучению новой ИИ-модели.



