OpenAI создала комитет по безопасности ИИ-проектов

Компания OpenAI создала комитет по вопросам защиты и безопасности. Он будет отвечать за подбор рекомендаций для совета правления по вопросам в области защиты и безопасности проектов IT-компании.
На первом этапе комитет будет оценивать и дорабатывать процессы и средства безопасности разработок. После этого OpenAI опубликует обновленную информацию о принятых рекомендациях в соответствии с требованиями безопасности.
В планах компании также входит привлечение сторонних специалистов и консультации с ними по поводу безопасности. В их числе будут бывшие сотрудники OpenAI по кибербезопасности.
Также компания OpenAI сообщила о том, что приступила к обучению новой ИИ-модели.
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