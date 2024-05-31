Анонсирован ChatGPT Edu, созданный для образовательных учереждений

OpenAI анонсирует ChatGPT Edu, версию ChatGPT, позволяющую ответственно развертывать искусственный интеллект для студентов, преподавателей, исследователей и университетских кампусов.

ChatGPT Edu, основанный на GPT-4o, может анализировать текст и изображения, а также использовать расширенные инструменты, такие как анализ данных. Этот новый инструмент включает в себя безопасность и средства контроля корпоративного уровня и доступно образовательным учреждениям.

ChatGPT может помочь в решении различных задач на территории кампуса, таких как предоставление индивидуального обучения для студентов и проверка их резюме, помощь исследователям в написании заявок на гранты, а также помощь преподавателям с выставлением оценок и обратной связью.