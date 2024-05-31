В рамках «ТИБО-2024» состоится VII Белорусский ИКТ Саммит

С 6 по 7 июня 2024 г. в рамках XXX Юбилейного Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2024» состоится VII Белорусский ИКТ Саммит.

Мероприятие является значимым событием форума, на котором будут представлены глобальные тенденции развития ИКТ, примеры внедрения цифровых технологий и инновационных решений в различных областях экономики.

Структура Саммита включает пленарную дискуссию и семь тематических заседаний, посвященных современным технологическим трендам:

Импортозамещение ИТ-инфраструктуры;

Защита информации и технологии информационной безопасности;

Обработка, анализ и использование больших данных в государственных информационных системах;

Технологии сетей 5G/6G. Облачные технологии. Технологии Интернета вещей;

e-Finance: цифровая трансформация финансового сектора;

Криптоэкономика и технология блокчейн: новый этап эволюционной цифровой трансформации;

Интеллектуальная собственность и информационные технологии.

В ходе Саммита участники смогут представить инновационные решения и передовые технологии, а также установить перспективные и долгосрочные деловые контакты.