В рамках «ТИБО-2024» состоится VII Белорусский ИКТ Саммит

С 6 по 7 июня 2024 г. в рамках XXX Юбилейного Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2024» состоится VII Белорусский ИКТ Саммит.
Мероприятие является значимым событием форума, на котором будут представлены глобальные тенденции развития ИКТ, примеры внедрения цифровых технологий и инновационных решений в различных областях экономики.
Структура Саммита включает пленарную дискуссию и семь тематических заседаний, посвященных современным технологическим трендам:
- Импортозамещение ИТ-инфраструктуры;
- Защита информации и технологии информационной безопасности;
- Обработка, анализ и использование больших данных в государственных информационных системах;
- Технологии сетей 5G/6G. Облачные технологии. Технологии Интернета вещей;
- e-Finance: цифровая трансформация финансового сектора;
- Криптоэкономика и технология блокчейн: новый этап эволюционной цифровой трансформации;
- Интеллектуальная собственность и информационные технологии.
В ходе Саммита участники смогут представить инновационные решения и передовые технологии, а также установить перспективные и долгосрочные деловые контакты.
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