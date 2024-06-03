В БГУИР реализован образовательный проект «Цифровая грамотность - пожилым»

Волонтерским центром БГУИР реализован волонтерский образовательный проект «Цифровая грамотность - пожилым» совместно с Советской районной организацией РОО «Белорусский Красный Крест», сообщает пресс-служба вуза.

Студенты-волонтеры обучали пожилых людей старшего, пожилого возраста, одиноко проживающих людей на территории Советского района города Минска основам и безопасным правилам использования смартфонов, различных интернет-инструментов, управлению мобильными мессенджерами, популярными социальными сетями.

В Проекте за отчетный период приняли участие 2 учебные группы по 12 человек, всего - 24 обучающихся представителя пожилого возраста. Координатором Волонтерского центра БГУИР Натальей Долматовой и ребятами-волонтерами 1 и 2 курсов БГУИР разных факультетов совместно разработана целостная программа обучающего курса.

Проект включал организацию обучения целевой группы по плану тем разработанного обучающего модуля, состоящего из 10-12 практических занятий. Данный курс проводился студентами в качестве наставников для учебной группы 12 человек из числа пожилых людей - обучающихся. Для каждого занятия координатором Волонтерского центра БГУИР подготовлена и проработана со студентами-волонтерами тематическая презентация для проведения каждого занятия по конкретной теме с качественно подготовленным и подобранным визуальным материалом, видеоматериалами.

Занятия проходили в офлайн-формате, включали как презентацию волонтерами теоретического, так и изучение практического обучающего материала, индивидуальную работу студентов с каждым участником группы в ходе проведения занятий курса.

Также особый акцент во взаимодействии с волонтерами-студентами факультета информационной безопасности БГУИР в ходе изучения каждой темы курса уделялся блоку наиболее распространенным и новым, активно появляющимся конкретным примерам мошеннических схем при использовании различных интернет-инструментов онлайн, где могут ожидать различные потенциальные риски особенно пожилых людей, а также детей, подростков, людей разного возраста со стороны интернет-мошенников.