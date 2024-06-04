Представлены умные очки с поддержкой ChatGPT

Компания Innovative Eyewear представила коллекцию умных очков Eddie Bauer с поддержкой ChatGPT. Гаджеты оснащены двумя микрофонами, с помощью которых пользователи могут активировать Siri и ChatGPT и получат ответы через четыре встроенных динамика. Пользователи также могут принимать звонки и управлять приложениями с помощью умных очков при подключении к своим телефонам через Bluetooth.

Чтобы активировать ChatGPT, достаточно скачать Lucyd. Умные очки Eddie Bauer оснащены бесплатным приложением Lucyd. ChatGPT можно попросить составить подборку писем, которые пришли по электронной почте, а также обобщить или перевести тексты. Приложение позволяет пользователю сохранять одну и ту же историю чата независимо от того, какие очки он выбирает в разные дни. Очки работают от перезаряжаемых батарей, которые могут обеспечить до 12 часов при полной зарядке.

Коллекция умных очков Eddie Bauer хорошо интегрируется с iPhone, а вскоре добавят интеграцию с Android. Пользователи могут принимать звонки, воспроизводить музыку и управлять приложениями через Bluetooth 5.2 в радиусе 30 метров. Очки оснащены базовым сенсорным управлением для ответа на звонки, управления воспроизведением музыки и активации голосового помощника. В комплект поставки входит зарядная док-станция для устройства.

Коллекция умных очков Innovative Eyewear Eddie Bauer включает модели Horizon, Navigator, Velocity и Explorer. Цена модели Velocity, продаваемой без рецепта, начинается от 230 долларов, а версии по рецепту стоят от 250 долларов.