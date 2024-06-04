Юбилей 3.0: 15 июля KV.by отметит свое 30-летие

15 июля 2024 года KV.by отметит круглую дату — свое 30-летие со дня основания. Мы являемся старейшим в Беларуси ресурсом для всех, кто интересуется IT-сферой. С 1994 по 2011 год мы существовали в виде газеты «Компьютерные вести», а с далекого 1997 года мы создаем и храним для вас контент в интернете.

За время существования KV.by прошел долгий путь: менялся формат работы и наш сайт. В связи с круглой датой мы объявляем конкурс для дизайнеров, в котором могут принять участие все желающие. Дизайнеры могут предложить макеты для новой версии сайта KV.by. Редакция выберет лучший вариант и приступит к воплощению идей. Автор лучшего макета получит денежное вознаграждение от KV.by — 1000 рублей. Отправить макеты можно до 10 июля на электронную почту info@kv.by.

15 июля планируется масштабное празднование нашего юбилея. Обо всем подробностях можно будет прочитать на нашем сайте.