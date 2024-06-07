Telegram запустил «звёзды» для оплаты покупок в мессенджере

В Telegram появились «Звёзды». Это внутренняя валюта для оплаты цифровых товаров и не только. О нововведении сообщается в блоге мессенджера.
Приобрести «Звёзды» можно через систему встроенных покупок в App Store и Google Play, а также при помощи бота PremiumBot. Внутренняя валюта была нужна для того, чтобы соответствовать правилам магазинов приложений, так как ранее работавшая система оплаты нарушала их.
Потратить валюту можно в ботах и мини-приложениях, а вскоре появится возможность жертвовать их создателям контента через систему подарков. Разработчики ботов смогут вывести «Звёзды» через платформу Fragment в Notcoin.
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