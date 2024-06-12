В "Сколково" будет открыт первый в России кластер видеоигр и анимации

Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в Сколково в следующем году. Его резидентами станут ведущие и начинающие российские компании-разработчики и анимационные студии. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Инфраструктура позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности. Также кластер станет постоянной площадкой для общения представителей индустрии — здесь будут проходить конференции. Для молодых специалистов планируется запустить большую образовательную площадку.



Также мэр Москвы отметил, что планируется поддержка экспорта видеоигр московских разработчиков за рубеж. Столичные компании станут участниками международных мероприятий, где смогут показать свою продукцию и заключить контракты.



