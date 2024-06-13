В БГУИР прошла конференция «Технические средства защиты информации»

12 июня в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники прошла конференция «Технические средства защиты информации», сообщает пресс-служба вуза.

Конференция проводится с целью обсуждения актуальных научных и инженерных достижений в области защиты информации. Научные направления включают: техническую защиту информации; криптографическую защиту информации; элементную базу средств защиты информации; нормативно-правовое регулирование в сфере защиты информации; подготовку специалистов в области защиты информации.

В начале мероприятия с приветственным словом выступил ректор Вадим Богуш: «Мне очень приятно открывать работу конференции, которая существует уже более 20 лет. Отрадно, что площадка конференции по-прежнему продолжает привлекать внимание экспертов в различных областях в сфере информационной безопасности.

Экспертиза научного сообщества и практиков находит необходимую обратную связь, и площадка конференции используется для обсуждения теории, практики, перспектив и шагов, которые необходимо делать для того, чтобы современные технологии работали во благо развития нашего общества и обеспечивали повышение уровня жизни в нашей стране.

Надеюсь, что по итогам работы конференции будут выработаны определенные рекомендации по направлениям научных исследований и технических разработок, которые будут использоваться и в БГУИР, и нашими партнерами для повышения качества подготовки специалистов».

Ведущим пленарного заседания стал заведующий кафедрой защиты информации БГУИР Тимофей Борботько. Свои доклады представили доктора технических наук, научные сотрудники и другие исследователи: Александр Бабченок; Анатолий Макаров; Дмитрий Федченко; Сергей Ларин; Елена Рафальская. Работы касались различных тем, например: особенностей создания и функционирования современной лаборатории для проведения специальных исследований технических средств; модели оценки поведения больших социальных групп при изменении их эмоциональных состояний; влияния современных информационных технологий на социально массовые явления и так далее.