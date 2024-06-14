LinkedIn представила новые сервисы на базе ИИ

LinkedIn представила множество новых сервисов на базе искусственного интеллекта. Компания делает ставку на ИИ и предлагает широкий спектр инструментов, которые помогают в поиске и подаче заявок на работу, подборе учебных материалов, создании резюме и многом другом.

LinkedIn предлагает новый способ поиска работы с помощью диалоговых подсказок, который опирается на объективные данные и существующие вакансии. ИИ может создать сопроводительное или рекомендательное письмо, а также предоставляет дополнительную информацию о резюме пользователя и его профессиональной деятельности.

LinkedIn является частью Microsoft, которая владеет 49 % акций OpenAI и располагает собственными значительными наработками в области ИИ. Для подписчиков тарифного плана Premium компания в настоящее время тестирует «экспертные советы на основе искусственного интеллекта». Используя генеративный ИИ, обученный на опыте известных инструкторов, LinkedIn предоставляет пользователям персонализированные ответы в качестве «отправной точки». В будущем премиум-подписчики получат персональных тренеров, которых можно будет использовать во время просмотра курса LinkedIn Learning.