МТС провел курс по digital-грамотности для людей пенсионного возраста

Генерировать картинки и писать тексты с помощью искусственного интеллекта, оформлять покупки на маркетплейсах, отслеживать посылки и многое другое — все это уже умеют выпускники продвинутого уровня #НаучиСвоихБлизких. Закончилось бесплатное обучение цифровой грамотности людей старшего возраста в территориальном центре социального обслуживания населения Первомайского района г. Минска.

На протяжении месяца опытный педагог помогал слушателям осваивать широкие возможности мобильных устройств и использовать современные технологии в повседневной жизни. После прохождения курса все учащиеся получили сертификат от МТС.

Следующий набор слушателей на два уровня обучения: базовый и продвинутый — состоится в сентябре. Базовый уровень подходит для новичков, которые только начинают осваивать мобильные гаджеты. Продвинутый — для тех, кто хочет совершенствовать свои знания.

А в период «летних каникул» можно посмотреть тематические видеоуроки, которые доступны на сайте проекта либо в отдельном плейлисте #НаучиСвоихБлизких на YouTube-канале МТС.