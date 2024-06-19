Студенты БГУИР стали призерами на олимпиаде по математике

На базе факультета прикладной математики и информатики БГУ состоялась олимпиада по математике среди учреждений высшего образования Республики Беларусь, сообщает пресс-служба вуза.

Студенты Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники участвовали в двух группах и достигли следующих результатов.



-Дипломами I степени награждены: Владислав Максименков (ФКСиС, 1 курс); Иван Олешук (ФКП, 2 курс).

-Дипломы II степени получили: Роман Марковец (ФКСиС, 2 курс); Денис Могилевец (ФКСиС, 1 курс); Илья Кореник (ФКСиС, 1 курс); Владимир Маковецкий (ФИТУ, 3 курс).

-Дипломов III степени удостоены: Николай Мацуев (ФКСиС, 1 курс); Нгуен Куй Дык (ФКП, 1 курс); Владислав Кравченко (ФКСиС, 1 курс); Федор Кривицкий (ФКСиС, 2 курс); Даниил Тарасюк (ФИТУ, 1 курс).



«В этом семестре я принимал участие в нескольких олимпиадах по математике. Самой запоминающийся была Санкт-Петербургская олимпиада, которая проходила в БГУИР. Задачи для меня были довольно сложными, а потому интересными. Олимпиада была полностью на английском языке, что мне очень сильно запомнилось, так как встречать подобного рода задания мне еще не приходилось.



Также я участвовал в олимпиаде БГУИР и в Республиканской олимпиаде по математике. Задания в них, как мне показалось, были легче, но не менее увлекательными. Я решал математические олимпиады еще будучи школьником и теперь очень рад, что в университете смог продолжить заниматься любимым делом. Очень хочется поблагодарить своих преподавателей математики, так как, на мой взгляд, именно они внесли огромный вклад в мои результаты и помогли реализовать себя», - поделился с пресс-службой студент 1 курса ФКСиС Владислав Максименков.