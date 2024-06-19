Вышла третья бета-версия Android 15

Третья бета-версия Android 15 открывает новые возможности работы с медиаданными и ИИ, возможности использовать нестандартные формфакторы устройств; повышены эффективность аккумуляторов и стабильность работы приложений, повысились конфиденциальность и безопасность пользователей.

При входе в учётные записи в оптимизированных для Android 15 приложений основным способом авторизации стали ключи доступа с защитой через биометрию или код блокировки — при его отклонении система предложит альтернативные варианты входа; все доступные варианты покажет системная клавиатура или выпадающие списки в полях ввода учётных данных. Сторонние разработчики смогут обращаться к системному механизму аутентификации.

Компонент Android WebView лишился поддержки WebSQL — параметры setDatabaseEnabled и getDatabaseEnabled считаются устаревшими. Ранее технология WebSQL была удалена из Chrome, теперь она перестанет работать в Android WebView. В ближайшие 12 месяцев эти методы будут деактивированы во всех версиях Android.