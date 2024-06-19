Представлена открытая модель кодирования DeepSeek Coder V2, превзошедшая GPT-4 Turbo

ИИ-стартап DeepSeek анонсировал открытую модель для программирования под названием DeepSeek Coder V2, которая может по производительности превосходить популярные аналоги, например, GPT-4 Turbo, Claude 3 Opus, Gemini 1.5 Pro и многие другие.

Новая ИИ-модель обладает поддержкой более 300 языков программирования. Она показывает достойные результаты как в кодировании, так и в решении математических задач. Новая модель сохраняет способности к языковому пониманию и рассуждению.

Напомним, что уже в течение года после своего запуска стартап предоставил доступ к различным ИИ-моделям, в том числе к семейству DeepSeek Coder. Первая версия DeepSeek Coder поддерживала 86 языков программирования и контекстное окно на 16 тысяч токенов.

Стоит отметить, что единственной моделью, которая смогла опередить DeepSeek Coder V2 на различных бенчмарках, стала GPT-4o, получившая более высокие баллы.

DeepSeek Coder V2 на данный момент предлагается под лицензией MIT, которая дает возможность использовать ее в исследовательских и в коммерческих целях без каких-либо ограничений. Пользователи могут загрузить версии модели через Hugging Face. Стартап также предоставляет доступ к моделям через свою платформу по модели оплаты по факту использования. Для тех, кто хочет сначала протестировать возможности моделей, компания предлагает опцию взаимодействия с DeepSeek Coder V2 через чат-бота.