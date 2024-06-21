Anthropic выпустила мощную ИИ-модель Claude 3.5 Sonnet

Компания Anthropic, разработчик больших языковых моделей и ИИ-чат-бота Claude, запустил новую большую языковую модель Claude 3.5 Sonnet. Как сообщает компания, данная нейросеть может даже превзойти GPT-4o от OpenAI и Gemini от Google.

Claude 3.5 Sonnet является улучшенной версией предыдущей модели Claude 3 Opus, выпущенной всего несколько месяцев назад и прежде доступной лишь платным подписчикам Claude. Новая модель работает в два раза быстрее и показывает значительно лучшие результаты в различных задачах, включая написание программного кода, работу с большими запросами, интерпретацию диаграмм и графиков.

Согласно результатам тестирования, проведённого Anthropic, Claude 3.5 Sonnet превзошла модели GPT-4o, Gemini 1.5 Pro и Llama 3 400B от Meta в 7 из 9 общих тестов производительности. В задачах распознавания изображений новая модель Anthropic также показала лучшие результаты.

Помимо новой модели, в приложение Claude была добавлена функция Artifacts. Она позволяет пользователям видеть и редактировать результаты запросов к ИИ прямо в интерфейсе приложения. Например, если Claude сгенерирует текст электронного письма, пользователь сможет отредактировать его, не копируя и не вставляя в другую программу.