Великобритания стала лидером в Европе по количеству ИИ-стартапов

Согласно исследованию венчурной компании Accel, Великобритания является лидером по количеству стартапов в области генеративного искусственного интеллекта (GenAI) в Европе. За ней следуют Германия и Израиль.

Accel проанализировал 221 стартап GenAI и обнаружил, что 30% из них были основаны в Великобритании, 14% — в Германии и 13% — в Израиле, при этом во Франции — 11%, а в Нидерландах — 6%.

Несмотря на это, компании в сфере ИИ, основанные во Франции, лидируют в привлечении финансирования, привлекая $2,29 млрд, за ними следует Великобритания с $1,15 млрд.

Напомним, что GenAI — это искусственный интеллект, способный генерировать текст, изображения, видео или другие данные на основе моделей, разработанных с использованием огромных объемов информации.