Представлен смартфон Honor X60 Plus

Представлен новый смартфон Honor X60 Plus, который оснащен 6,77-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720 x 1610 пикселей и частотой обновления 120 Гц.

На передней панели находится 5-мегапиксельная селфи-камера, а на задней панели — датчики разрешением 50 и 2 Мп. Смартфон построен на базе однокристальной системы Snapdragon 4 Gen 2, он получил 12 ГБ оперативной памяти (+8 ГБ виртуальной) и до 512 ГБ встроенной флеш-памяти UFS 3.1. Кроме того, он оснащен аккумуляторной батареей емкостью 6000 мА•ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 35 Вт. X60 Plus работает под управлением Android 14 с оболочкой Magic OS.

Девайс получил боковой сканер отпечатков пальцев и аудиоразъем 3,5 мм. Размеры телефона составляют 166,9 х 76,8 х 8,24 мм, а его масса — 198 граммов. Наконец, устройство защищено от брызг воды (IP64). Стоимость смартфона - от 200 долларов.