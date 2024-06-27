Notion представляет новую функцию: сайт можно сделать без написания кода

Notion, платформа для управления контентом, представила обновление, позволяющее преобразовывать документы в полнофункциональные веб-сайты одним нажатием кнопки.

Всё, что вам нужно сделать - это выбрать документ и нажать кнопку "Опубликовать". Выберите один из 10 000 готовых шаблонов, идеально подходящих для любой задачи, настройте SEO и установите Google Analytics - и ваш проект готов к запуску.

Новое поколение платформы предлагает пользователям:

SEO-оптимизация: Улучшенная индексация вашего сайта в поисковых системах для максимальной видимости.

Интеграция с Google Analytics: Получайте полную картину трафика и поведения пользователей на вашем сайте.

Генерация контента: Автоматически создавайте тексты для вашего сайта, экономя время и усилия.

10 000 шаблонов страниц: Быстро создавайте профессионально выглядящие веб-страницы для любых целей.

Привязка к собственному домену: Используйте свой собственный домен для персонализации и узнаваемости вашего сайта.

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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