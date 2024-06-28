Meta запускает ИИ-инструмент AI Studio

Генеральный директор Марк Цукерберг объявил в четверг на своем канале в прямом эфире, что новая «студия искусственного интеллекта» от Instagram позволит авторам контента создавать версии самих себя с помощью ИИ-чат-ботов, а Meta начинает развертывание ее в качестве «раннего теста» в США.

Цукерберг в качестве примера поделился несколькими видео разговоров с чат-ботами, созданными создателями искусственного интеллекта. В Instagram автора вы можете нажать кнопку «Сообщение», чтобы начать разговор. В уведомлении вверху говорится, что сообщения генерируются ИИ и «некоторые могут быть неточными или неуместными». Мета также включает «ИИ» перед именем создателя и , по крайней мере на данный момент, тег «бета» после имени человека.

«Мы тесно сотрудничали с создателями, чтобы создать их, чтобы они могли отвечать на вопросы, которые они получают от своих подписчиков, и могли общаться с людьми полезным и веселым образом», — говорит Цукерберг. «Это только начало и первая бета-версия этих ИИ, поэтому мы продолжим работать над их улучшением и вскоре сделаем их доступными большему количеству людей».