Искусственный интеллект впервые прокомментирует Олимпийские игры

Масс-медийная компания NBCUniversal в сотрудничестве со стриминговым сервисом Peacock создадут программу, которая будет освещать основные моменты предстоящих Олимпийских игр в Париже. Искусственный интеллект прокомментирует соревнования голосом американского телеведущего Эла Майклса. Подобное произойдет впервые в истории проведения Игр.

Программа, получившая название Your Daily Olympic Recap on Peacock (Ваш ежедневный олимпийский обзор на Peacock), сгенерирует около семи миллионов различных вариаций с фразами комментатора Эла Майклса, взятыми с прошлых его выступлений на NBC, чтобы соответствовать его «фирменным навыкам и ораторскому искусству», пишет Forbes.

79-летний Майклс в интервью изданию Vanity Fair сказал, что изначально он был «весьма скептически» настроен по отношению к предложению руководителей NBCUniversal, однако позднее согласился принять участие в этом проекте, когда ему продемонстрировали технологию создания контента. «Честно говоря, это было поразительно. Это было потрясающе. И это было немного пугающе», — добавил он. Также Майклс отметил, что был ошеломлен тем, насколько точно клонированный голос отражал его стиль: «Он был не просто поход, он был лишь на 2% хуже идеала».

ИИ-технологии впервые таким образом будут использоваться на Олимпиаде.