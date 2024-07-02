Почта Mail.ru запускает бета-версию ИИ-сервиса для организации покупок

Сервис позволяет систематизировать и выделять информацию о покупках, запланированных доставках, а также актуальных скидках. Нейросеть анализирует все входящие письма пользователя, выделяя наиболее важную информацию о покупках, заказах, доставках и скидках.

Пользователи могут получать самые выгодные предложения и отслеживать в одном месте. Для этого достаточно выбрать в навигационном меню приложения Почты Mail.ru раздел «Покупки». В нем отобразятся актуальные заказы, чеки о покупках, информация о приобретенных билетах, ближайшие списания средств за подписки, доступные промокоды и другие предложения. В сервисе также доступна функциональность мониторинга заказов, готовых к получению.

Умный алгоритм поможет выделить все самое важное на основе входящих. ИИ автоматически сортирует и показывает скидки, предлагая дополнительную выгоду. Нейросеть выделяет предложения, основываясь на личных предпочтениях и интересах пользователей.