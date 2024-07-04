МТС запустил новые тарифы

МТС запустил три новых тарифа: «Интернет mini», «Интернет midi» и «Интернет maxi». Они предоставляют 15 ГБ, 35 ГБ и 50 ГБ интернет-трафика без ограничения скорости и бонус — бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру Premier. Также предусмотрена возможность ускорить мобильный интернет после израсходования квоты трафика.

В абонентскую плату тарифа «Интернет mini» включено 15 ГБ интернет-трафика на максимально возможной скорости, в абонплату «Интернет midi» — 35 ГБ, а «Интернет maxi» — 50 ГБ. Далее предоставляется безлимит трафика на скорости до 2 Мбит/сек.

Дополнительно на новых тарифах предоставляется бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру Premier в рамках скидки 100 % на услугу «Premier, день».

Предоставляемую на новых тарифных планах квоту интернет-трафика на максимальной скорости можно увеличить с помощью новых услуг «Турбо 1 ГБ», «Турбо 5 ГБ», «Турбо 10 ГБ», введенных специально для этих тарифов. Они добавляют до конца текущих суток соответственно 1 ГБ, 5 ГБ и 10 ГБ интернет-трафика на неограниченной скорости.

Стоимость услуги «Турбо 1 ГБ» составляет 2,50 рубля в сутки, «Турбо 5 ГБ» — 5 рублей в сутки, «Турбо 10 ГБ» — 8 рублей в сутки. Подключить их можно с помощью USSD *772#, *773# и *774# соответственно.

Воспользоваться тарифом «Интернет mini» можно за 15 рублей в месяц, «Интернет midi» — за 25 рублей в месяц, «Интернет maxi» — за 35 рублей в месяц.

Тарифные планы «Интернет mini», «Интернет midi» и «Интернет maxi» доступны для всех абонентов — физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Подключиться на них можно в любом салоне связи МТС.

Подробнее о новых тарифах смотрите здесь.

Информируем, что с 1 июля 2024 г. тарифный план «Интернет» переводится в архив.