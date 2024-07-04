Meta выпустила ИИ-генератор 3D-моделей по текстовому описанию

Исследовательское подразделение компании Meta Platforms представило новый генеративный алгоритм 3D Gen, который позволяет создавать качественные 3D-объекты по текстовому описанию. По словам разработчиков, новая нейросеть превосходит аналоги по качеству создаваемых моделей и по скорости генерации.

Meta 3D Gen может создавать 3D-объекты и текстуры на основе простого текстового описания менее чем за минуту. Функционально новый алгоритм похож на некоторые уже существующие аналоги, такие как Midjourney и Adobe Firefly. Одно из отличий в том, что 3D Gen создаёт модели, которые поддерживают физически корректный рендеринг. Это означает, что создаваемые нейросетью модели могут использоваться в приложениях для моделирования и рендеринга реально существующих объектов.

3D Gen объединяет две основополагающие языковые модели Meta AssetGen и TextureGen. В Meta заявляют, что, основываясь на отзывах профессиональных 3D-художников, новая технология компании предпочтительнее конкурирующих аналогов, которые также позволяют генерировать 3D-объекты по текстовому описанию.