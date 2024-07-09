WhatsApp тестирует ИИ-редактирование фотографий

Популярный мессенджер приступил к тестированию инновационной функции, позволяющей пользователям редактировать фотографии и получать информацию о них с помощью искусственного интеллекта Meta AI.

Новая функция, о которой рассказал WABetaInfo, была замечена в последней бета-версии WhatsApp 2.24.14.20 для Android. С её помощью пользователи смогут загружать фотографии в чат с ИИ от Meta, который сможет анализировать изображения, отвечать на дополнительные вопросы об этих изображениях, пишет 3dnews.

Например, можно попросить ИИ определить объекты на фотографии или объяснить её смысл. Кроме того, ИИ сможет быстро редактировать изображения по текстовым запросам, введённым в чат. Хотя на данный момент неясно, насколько широкими будут возможности редактирования, WABetaInfo отмечает, что новая функция «добавит удобства в пользовательский опыт» и поможет людям сэкономить время.

Кстати, для пользователей, которые беспокоятся о конфиденциальности, WhatsApp предусмотрел возможность удаления загруженных фотографий в любое время. Помимо этого, как ранее сообщали источники, Meta также разрабатывает генератор аватаров с использованием ИИ, который позволит пользователям создавать свои изображения на различных фонах и в разных стилях.

Новая функция редактирования фото с помощью ИИ пока находится на стадии тестирования и доступна только в бета-версии WhatsApp для Android. О сроках её запуска для всех пользователей без ограничения пока не сообщается.