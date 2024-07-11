В США создали вживляемый под кожу криптокошелек

Две американские компании — VivoKey и Dangerous Things — разработали имплантируемый в тело человека криптовалютный кошелек Apex, пишет РБК. Обработка транзакций с криптовалютой проходит непосредственно внутри вживленного чипа.

Компании Dangerous Things и VivoKey уже несколько лет занимаются вживлением устройств с поддержкой технологий NFC и RFID (технология радиочастотной идентификации).

Кошелек Apex, размером с таблетку, использует имплантируемые под кожу человека чипы для хранения данных, необходимых для доступа к биткоинам. Сигналы с чипа считываются смартфонами и другими устройствами, позволяя владельцу совершать транзакции. Криптокошелек поддерживает несколько криптовалют, ключи к которым хранятся непосредственно на вживленном устройстве.
 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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