OpenAI разрабатывает ИИ-систему под кодовым названием Strawberry

OpenAI разрабатывает систему искусственного интеллекта, в которой применяется новый подход — проект носит кодовое название Strawberry. Отличием новой модели является её способность рассуждать. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на внутренний документ OpenAI, с которым ещё в мае ознакомились журналисты агентства.

Точную дату документа установить не удалось, но в нём подробно изложено, как компания намеревается использовать Strawberry для проведения исследований — сейчас модель находится в процессе разработки, сообщил источник издания. Не удалось также установить, насколько модель Strawberry близка к выходу в общий доступ. Она засекречена, и доступ к ней строго охраняется даже внутри OpenAI. В документе описан проект, в рамках которого Strawberry не просто даёт ответы на вопросы, а составляет план для автономной навигации ИИ в интернете для выполнения некоего «глубокого исследования», пишет 3dnews.

В OpenAI отмалчиваться или отрицать существование проекта не стали. «Хотим, чтобы наши модели ИИ видели и понимали мир так же, как мы. Непрерывное исследование новых возможностей ИИ — обычная практика в отрасли, и мы разделяем уверенность, что в будущем эти системы будут совершенствовать свои способности рассуждать», — заявил представитель компании.

В последние месяцы OpenAI в конфиденциальном порядке давала понять разработчикам и другим сторонним лицам, что находится на пороге выпуска технологии, связанной со значительно более продвинутыми способностями ИИ к рассуждениям, утверждают анонимные источники. Особенностью Strawberry является уникальная методика обработки системы ИИ после процедуры обучения — чаще всего под ней подразумевается «тонкая настройка» модели. В случае Strawberry речь идёт о сходстве с методом StaR (Self-Taught Reasoner), который был разработан в 2022 году в Стэнфордском университете (США): он описывает самообучение ИИ и итеративную подготовку моделью собственных наборов данных для последующего дополнительного обучения — эта схема в теории может использоваться для создания модели ИИ, которая превзойдёт интеллект человеческого уровня.

Важнейшей способностью Strawberry является выполнение задач, которые требуют планирования наперёд и выполнения ряда действий в течение длительного периода времени. Для этого в OpenAI проводятся создание, обучение и оценка моделей на данных «глубокого исследования» — состав этого набора данных и продолжительность периода, на который ИИ составляется план, журналистам установить не удалось. Такая модель реализует собственные исследовательские проекты, в автономном режиме осуществляя веб-серфинг при помощи специального агента — пользователя компьютера (Сomputer-Using Agent, CUA). В рамках проверки работы такая модель будет выполнять задачи, которые поручаются инженерам по ПО и машинному обучению.