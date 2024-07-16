Акции Apple достигли исторического максимума благодаря ИИ

Акции Apple достигли рекордной отметки после того, как Morgan Stanley повысил целевую цену и назвал компанию «лучшим выбором» благодаря её усилиям в области искусственного интеллекта. Эксперты прогнозируют значительный рост продаж устройств Apple в ближайшие годы.

В попытке догнать конкурентов, таких как Alphabet (материнская компания Google) и Microsoft, Apple в прошлом месяце представила сервис искусственного интеллекта «Apple Intelligence», что стало причиной для многих клиентов обновить свои устройства, чтобы иметь возможность использовать новую технологию. При этом акции Apple, которые выросли почти на 20 % с начала года, быстро достигли отметки $236,30, что подняло рыночную капитализацию компании до $3,62 триллиона — самой высокой в мире на данный момент.

«Apple Intelligence — это явный катализатор для увеличения поставок iPhone и iPad», - заявили аналитики Morgan Stanley. Они отметили, что новая технология совместима только с 8 % существующих iPhone и iPad, в то время как общее количество смартфонов Apple в использовании составляет 1,3 миллиарда единиц. По прогнозам экспертов, компания может продать около 500 миллионов iPhone в течение следующих двух лет, пишут Reuters.

Финансовая компания Morgan Stanley, которая ранее ожидала, что Apple будет продавать от 230 до 235 млн единиц iPhone ежегодно в следующие два года, теперь повысила целевую цену акций с $216 до $273, порекомендовав компанию в качестве высоконадёжного инвестиционного выбора, отмечают 3dnews.

Эксперты отмечают, что инвестиции Apple в искусственный интеллект могут стать ключевым фактором роста продаж и укрепления позиций компании на рынке смартфонов в ближайшие годы и ожидают, что и Apple и Samsung возглавят восстановление глобального рынка смартфонов в этом году.