Новый ИИ-стартап World Labs оценили в 1 миллиард долларов

Известный специалист по компьютерным наукам Фэй-Фэй Ли основала стартап World Labs, который всего за четыре месяца своего существования достиг оценки более миллиарда долларов. Фэй-Фэй Ли известна своим вкладом в компьютерное зрение — область ИИ, посвящённую помощи машинам в интерпретации и понимании визуальной информации.

Новый проект World Labs стремится использовать человекоподобную обработку визуальных данных, чтобы сделать ИИ способным к продвинутым рассуждениям — это приблизительно то, что пытается сделать OpenAI со своими моделями генеративного ИИ семейства GPT. Неназванный венчурный инвестор, знакомый с работой Ли, пояснил Financial Times: «World Labs разрабатывает модель, которая сможет анализировать трёхмерный физический мир, то есть это касается размеров объектов, того, где они находятся и что с ними происходит в определённый момент».

Стартап уже провёл два раунда финансирования, последний из которых составил около 100 миллионов долларов при поддержке таких известных венчурных фондов как Andreessen Horowitz и фонд ИИ Radical Ventures, партнёром которого, кстати, Фэй-Фэй Ли стала в прошлом году.