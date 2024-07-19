Microsoft создала ИИ, который упростит работу с таблицами в Excel

Microsoft разработала ИИ-инструмент под названием SpreadsheetLLM, который использует большие языковые модели для анализа и интерпретации данных электронных таблиц.

Этот инструмент предназначен для решения проблем, с которыми традиционные LLM сталкиваются при работе с электронными таблицами. Инструмент включает в себя компонент, который сжимает электронные таблицы LLM. Он состоит из трех модулей: один анализирует структуру электронной таблицы и отбрасывает нетабличное содержимое; другой переводит данные в более эффективное представление; а третий структурирует данные.

У SpreadsheetLLM есть некоторые ограничения. Она игнорирует цвета ячеек, а они могут иметь какое-то значение, и не осуществляет семантического сжатия для содержимого ячеек, выраженного естественным языком. Пользователи без технических знаний могут отправлять к SpreadsheetLLM запросы естественным языком и добиваться поставленных задач. Однако основная задача проекта — не заменить человека, а оказать ему помощь в финансах, бухгалтерском учёте и других областях, связанных с обработкой данных.