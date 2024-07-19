Произошел глобальный сбой систем Microsoft

Мировые СМИ сообщают о проблемах в работе продуктов Microsoft. Пока неизвестно точно, с чем связан массовый технический сбой. Но проблема серьезная: из-за нее парализована работа иностранных авиакомпаний и аэропортов, банков, коммунальных предприятий, телекоммуникаций и средств связи.

Особенно пострадали американские авиакомпании. Известно, что United Airlines и Delta Airlines приостановили полеты из-за проблем со связью. Frontier тоже отменила порядка 130 рейсов и задержала около 220, что составляет почти 30% от общего числа ее рейсов. Авиаперевозчикам Allegiant и Sun Country также пришлось задержать 45% и 23% рейсов соответственно.

В зарубежных аэропортах царит хаос: пассажиров не могут зарегистрировать на следующие рейсы, прилетевшим людям не удается забрать свой багаж. Системы бронирования и оплаты тоже работают некорректно.

Издание Register предположило, что проблема может быть связана с обновлением от поставщика решений информационной безопасности CrowdStrike. Оно приводит к отказу работы устройств под управлением Windows. Не сразу, но CrowdStrike подтвердила наличие связи между обновлением ее ПО и сбоями в работе Windows. В настоящее время гигант в сфере кибербезопасности находится в процессе отката этого обновления по всему миру.