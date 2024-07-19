OpenAI выпустил компактную модель ИИ — GPT-4o Mini

Компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта (ИИ) GPT-4o mini, которая является самой экономичной среди малых моделей компании. Об этом в середине июля 2024 г. сообщается на сайте компании. Ожидается, что это значительно расширит диапазон приложений, построенных на базе ИИ, благодаря доступной цене.

GPT-4o будет доступна в виде удобного приложения для персонального компьютера (ПК), а впоследствии появится и версия для Mac. Данная версия ИИ-модели нового поколения может отвечать на вопросы о видео в реальном времени. Например, если пользователь наведет камеру на утку и спросите «Что это?», GPT-4o безошибочно определит ее. GPT-4o mini превосходит другие малые модели по академическим тестам и демонстрирует высокие показатели в области математического анализа и работы с кодом, пишет CNews.

GPT-4o mni понимает эмоции и тон голоса. Благодаря этой функции пользователи смогут отправить GPT-4o скриншот с задачей, и она предоставит им четкое и исчерпывающее решение. GPT-4o mini поддерживает множество задач, включая применение в цепочках API-запросов и в чат-ботах для поддержки клиентов.