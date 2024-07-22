В Telegram появится магазин мини-приложений

В мессенджере Telegram появятся магазин мини-приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Кроме того, Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками. В публичных аккаунтах начнет отображаться месяц регистрации и основная страна по аналогии с Instagram. 

«Мы также разрешим организациям использовать свои мини-приложения для присвоения ярлыков каналам, создавая децентрализованный рынок для сторонней проверки», — написал Дуров.

 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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