В Telegram появится магазин мини-приложений

В мессенджере Telegram появятся магазин мини-приложений и встроенный браузер с поддержкой Web3-страниц. Об этом заявил основатель мессенджера Павел Дуров.

Кроме того, Telegram активизирует усилия по борьбе с мошенниками. В публичных аккаунтах начнет отображаться месяц регистрации и основная страна по аналогии с Instagram.

«Мы также разрешим организациям использовать свои мини-приложения для присвоения ярлыков каналам, создавая децентрализованный рынок для сторонней проверки», — написал Дуров.