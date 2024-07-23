Телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг МТС представил Отчёт о прогрессе Глобального договора ООН за 2023 год. На протяжении 17 лет МТС интегрирует идеи и ценности этой инициативы в бизнес-задачи компании и корпоративную культуру.

Для компаний-участниц Глобального договора ООН Отчёт о прогрессе является основным механизмом демонстрации результатов, достигнутых в отношении Десяти принципов Глобального договора ООН и Целей устойчивого развития (ЦУР).

«Компания МТС понимает свою ответственность в создании устойчивого будущего, поэтому следует Десяти принципам Глобального договора ООН и активно поддерживает Цели устойчивого развития. Это не только отражает наши ценности, но и позволяет нам внести вклад в улучшение качества жизни людей, защиту окружающей среды и развитие социальной справедливости», — отметили в МТС.

Онлайн-версию отчета можно посмотреть здесь.