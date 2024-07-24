Для Meta AI в WhatsApp добавлены новые функции, языки и страны

Команда WhatsApp продолжает улучшать Meta AI, добавляя новые функции и поддержку на разных языках.

Расширение поддержки

Meta AI уже помогает находить ответы, идеи и вдохновение пользователям в 22 странах. Сейчас выходит новая версия с поддержкой в других странах, таких как Аргентина, Камерун, Колумбия, Мексика, Перу, Чили и Эквадор. Также добавлены новые языки, включая испанский, итальянский, немецкий, португальский, французский и хинди. Со временем их станет ещё больше.

Редактирование сгенерированных изображений

Создавать идеальные изображения с помощью Meta AI стало ещё проще, ведь теперь их можно редактировать, в том числе добавлять и удалять объекты. Сначала введите запрос "imagine" и опишите, какое изображение вам нужно. Получив результат, попросите Meta AI изменить его, например что-то добавить, убрать некоторые элементы или анимировать изображение. Пока эта функция доступна только на английском языке, но скоро будут добавлены и другие.

Функция Imagine me

Хотите посмотреть на себя в образе супергероя? Или подобрать новую прическу? Генерируйте любые изображения с вами с помощью ИИ. Для этого просто введите "imagine me" в чате с Meta AI. После небольшой настройки сможете добавить запрос, например "imagine me в розово-зеленом горнолыжном костюме в стиле ретро", и Meta AI сгенерирует изображение, подобрав подходящий фон. Фото, добавленные при настройке функции, можно будет сбросить или удалить в любое время. Бета-версия этой функции доступна в США.