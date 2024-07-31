Canva купила ИИ-генератор изображений Leonardo.ai

Компания Canva объявила о втором за этот год крупном поглощении — теперь компания приобрела запустивший генератор изображений стартап Leonardo.ai. Новый актив поможет компании в конкуренции с Adobe — лидером рынка ПО для творчества.

Сделка даст возможность Canva интегрировать в свои продукты модели генерации изображений и видео. Это было самое быстрое поглощение для компании, сообщил её соучредитель Кэмерон Адамс (Cameron Adams) агентству Bloomberg. В марте стало известно, что компания купила популярный у владельцев компьютеров Apple программный пакет Affinity — тогда сделка оценивалась в несколько сотен миллионов британских фунтов. Сумма сделки по поглощению Leonardo.ai не разглашается.

В этом году Canva привлекала инвестиции при оценке в $26 млрд — это один из быстрорастущих разработчиков ПО для представителей творческих профессий, способный стать конкурентом лидеру рынка в лице Adobe. В Leonardo.ai числятся 120 сотрудников — компания разработала систему, которая позволяет создавать и генерировать изображения по текстовым запросам онлайн.

К настоящему моменту Canva объявила о поглощении восьми компаний, включая Affinity, стартап в области визуального ИИ Kaleido.ai, а также фотобанки Pexels и Pixabay.