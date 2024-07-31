OpenAI начала развёртывать голосовой интерфейс для ChatGPT

Во вторник OpenAI начала внедрение расширенного голосового режима ChatGPT, предоставляя пользователям первый доступ к гиперреалистичным звуковым ответам GPT-4o. Альфа-версия будет доступна небольшой группе пользователей ChatGPT Plus и OpenAI заявляет, что эта функция будет постепенно распространяться на всех пользователей Plus осенью 2024 года.

Когда OpenAI впервые продемонстрировала голос GPT-4o в мае, эта функция шокировала аудиторию быстрой реакцией и сверхъестественным сходством с голосом настоящего человека.

OpenAI заявляет, что возможности видео и совместного использования экрана, продемонстрированные во время весеннего обновления, не будут частью этой альфа-версии и будут запущены позже. Однако некоторые премиум-пользователи теперь получат доступ к показанной там голосовой функции ChatGPT.

OpenAI заявляет, что будет постепенно развертывать новую функцию, чтобы внимательно следить за ее использованием. Пользователи из альфа-группы получат предупреждение в приложении ChatGPT, а затем электронное письмо с инструкциями по его использованию.