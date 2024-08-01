Вышло большое обновление Telegram

31 июля вышло большое обновление мессенджера Telegram, которое предлагает пользователям новые функции: браузер с поддержкой нескольких вкладок, мини-магазин приложений, новый тип мини-приложений, возможность дарить звёзды друзьям и многое другое.

Браузер Telegram

Во встроенном браузере теперь можно сворачивать страницы и разворачивать их из нижней панели. Это позволяет быстро переключаться между сообщениями в чатах и сайтами, статьями в режиме быстрого просмотра и мини-приложениями.

Браузер Telegram поддерживает просмотр децентрализованных сайтов в сети TON — во всех мобильных клиентах и официальных приложениях для компьютеров. Это открывает свободный доступ к возможностям Web3 почти миллиарду пользователей Telegram, активных каждый месяц.

Теперь при получении нового сообщения можете спокойно перейти в чат — не теряя открытые веб-страницы, статьи или игры в мини-приложениях. Вы также можете добавить страницу в закладки, чтобы вернуться к ней позже.

Мини-магазин приложений

В раздел «Поиск» добавлена новая вкладка «Приложения» со списком мини-приложений, которыми пользуетесь, а также подборкой популярных мини-приложений. Теперь можете быстро перейти к любым из своих игр и сервисов или найти что-то новое. Разработчики теперь могут загружать демонстрационные видеозаписи и снимки экрана — чтобы пользователи знали, чего ожидать от мини-приложений.

Публикация контента из мини-приложений в историях

Мини-приложения теперь могут создавать уникальный контент специально для публикации в виде историй в Telegram — например, таблицы рекордов или сгенерированные искусственным интеллектом видеозаписи. Благодаря этому нововведению становятся возможными новые виды приложений — а существующие смогут увеличивать аудиторию, вирально распространяясь среди контактов своих пользователей.

Дарение звёзд

«Звёзды» Telegram позволяют покупать цифровые товары в мини-приложениях или получать доступ к платному контенту в каналах. Начиная с этого обновления можете приобрести звёзды в подарок для своих контактов.

Вспышка при записи видеосообщений

Теперь для записи видеосообщений в темноте можете использовать вспышку для селфи-камеры. Чтобы переключиться на запись видеосообщений, нажмите на значок микрофона в строке сообщений. Затем нажмите и удерживайте появившийся значок камеры. Кнопка вспышки появится в левом нижнем углу. Вы можете потянуть вверх, чтобы запись продолжилась без необходимости удерживать палец.

Виджет погоды в историях

Теперь можете дополнить свою историю актуальной информацией о погоде с помощью нового анимированного виджета. Каждому пользователю, который просматривает вашу историю, виджет показывает температуру по шкале Цельсия или Фаренгейта в зависимости от настроек его устройства. В безоблачные ночи виджет показывает фазу луны.

Обложки историй

При публикации видеоистории в профиле можете установить в качестве обложки любой её кадр.