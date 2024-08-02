Закон ЕС об искусственном интеллекте вступил в силу

Регулирование Европейского союза в области применения искусственного интеллекта, основанное на оценке рисков, вступило в силу с четверга, 1 августа 2024 года.

Большинство положений будут полностью применимы к середине 2026 года. Но первый срок, который обеспечивает запрет на небольшое количество запрещенных видов использования ИИ в определенных контекстах, вступит в силу всего через шесть месяцев.

В соответствии с Законом, большинство приложений ИИ считаются малорискованными/нерискованными, поэтому они вообще не будут подпадать под действие регулирования.

Подмножество потенциальных применений ИИ классифицируется как высокорискованные, такие как биометрия и распознавание лиц, медицинское программное обеспечение на основе ИИ или ИИ, используемое в таких областях, как образование и занятость. Их разработчикам необходимо будет обеспечить соблюдение обязательств по управлению рисками и качеством, включая проведение оценки соответствия — с возможностью подвергнуться регулирующему аудиту. Высокорисковые системы, используемые органами государственного сектора или их поставщиками, также должны будут быть зарегистрированы в базе данных ЕС.