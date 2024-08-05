Neuralink вживила имплант в мозг второго пациента

Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, объявила о том, что они имплантировали свой чип в мозг второго пациента.

Однако, к сожалению, пока нет подробной информации о том, кто этот пациент, какова его диагноз, и какие именно функции чипа тестируются. Neuralink планирует использовать свои импланты для лечения различных заболеваний, включая паралич, слепоту, глухоту, а также для восстановления функций организма после травм. Важно отметить, что компания все еще находится на ранней стадии испытаний.

Операция по установке чипа подразумевает сверление небольшого отверстия в черепной коробке и установке в отверстие небольшого устройства диаметром с монету, которое соединяется с корой головного мозга с помощью некоторой части из имеющихся тончайших 1024 электродов.