Искусственный интеллект Gemini появится в Google Home

В преддверии своего осеннего мероприятия Google анонсировала три новые интеллектуальные функции Gemini, которые она планирует внедрить в свою платформу умного дома Google Home в конце этого года.

Первая функция представляет из себя интеллектуальный анализ видео с камер видеонаблюдения Nest. Теперь Nest сможет не только распознавать людей и объекты, но и генерировать подробные описания происходящего.

Вторая функция «Помогите мне создать» (Help me create) позволит создавать автоматизированные сценарии (рутины) с помощью голосовых или текстовых команд.

Третье нововведение касается улучшения базовых функций Google Assistant на умных колонках и дисплеях Nest. Ассистент получит новый голос с различными стилями и акцентом, а также сможет поддерживать более естественный диалог, понимая паузы и междометия.

 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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