Яндекс 360 перезапустил сервис видеовстреч "Телемост"

Яндекс 360 перезапустил "Телемост" — сервис видеовстреч и видеоконференций. Качество видео стало ещё выше, появились новые функции, а количество участников встреч выросло более чем в 10 раз. Это стало возможным благодаря переходу сервиса с внешнего решения с открытым кодом на собственную платформу, разработанную командами Яндекс 360 и Yandex Infrastructure.

Появилась возможность демонстрации экрана в сверхвысоком разрешении 4K. Участники встреч смогут показывать презентации, отчёты и другие материалы с максимально высокой чёткостью. Кроме того, в сервисе теперь есть индикация говорящих участников и можно параллельно с просмотром экрана выступающего видеть его самого. Улучшилось и качество шумоподавления — посторонние звуки не помешают услышать сказанное.

Одно из самых важных обновлений — увеличение количества участников на встречах в 12 раз. Раньше можно было пригласить на встречу до 40 человек, теперь этот лимит вырос до 100, 300 и 500 говорящих участников — в зависимости от тарифа. Возможность доступна пользователям Телемоста в тарифах Яндекс 360 для бизнеса. Она особенно важна для B2B-сегмента: в крупном бизнесе в онлайн-встречах могут принимать участие сотни сотрудников. В сентябре в Телемосте появится возможность проводить встречи до 1000 человек. Прямые трансляции по-прежнему могут собирать широкую аудиторию — до 10 тысяч человек.

Телемост уже объединяет все самые необходимые функции для организации качественных видеовстреч: чат для участников встречи, возможность для администратора встречи управлять камерами и микрофонами собеседников, модерацию, возможность записывать встречи и сохранять файл, интеграцию с календарем и другие. В планах Яндекс 360 — более гибкие настройки встречи (комнаты ожидания, новые функции для организаторов и соорганизаторов), возможность подключаться к встречам по протоколу SIP (Session Initiation Protocol) и другие.