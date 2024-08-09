Криптотокен TON появился на криптобирже Binance

Крупнейшая в мире криптовалютная биржа Binance объявила о листинге TON. Пользователи уже могут торговать монетой в парах, в частности, с биткоином и USDT. Доступ к выводу средств с аккаунтов биржи станет доступен 9 августа.

После объявления о начале торгов, TON вырос на 7%, превысив $6,4 за монету. Но после старта немного ослаб. Сейчас он торгуется на уровне $6,3. Новой монете присвоили тег Seed, он указывает на повышенный риск и волатильность по сравнению с другими токенами.

Toncoin уже торгуется на криптобиржах OKX, Bybit и других. Но выход на Binance делает Ton еще более доступным для миллионов пользователей.