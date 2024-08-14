"Интеграл" планирует запустить производство комплектующих для электроники в российском технопарке

Белорусское ОАО «Интеграл», НПО «Промышленный капитал» и нижегородский технопарк «Волга» подписали соглашение о намерениях по созданию производства комплектующих для изделий электроники.

Новое предприятие панируют открыть на площадке технопарка «Волга» в Борском округе. Технопарк специализируется на электронной промышленности. Предполагается, что электронная компонентная база, которую там будут выпускать, может быть использована как предприятиями Беларуси, так и российскими компаниями, пишет РБК.

«Проект поможет не только снизить зависимость от импортных поставок, но и сделать шаг в развитии собственных компетенций в области радиоэлектроники», — прокомментировал руководитель управляющей компании технопарка «Волга» Дмитрий Гришин.