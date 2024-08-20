Мессенджер «Мail.ru Агент» прекратил работу

Команда мессенджера «Мail.ru Агент» объявила об окончательном завершении работы сервиса. Об этом сообщается на официальном сайте.

Бывшим пользователям предлагается использовать «VK Мессенджер» для личного общения и VK WorkSpace для бизнес-задач.

Программу для обмена мгновенными сообщениями под названием «М-Агент» запустили ещё в 2004 году. Предлагалась поддержка большого количества операционных систем. В 2011 году на платформу «Агента Mail.ru» интегрировали купленный холдингом мессенджер ICQ. Об окончательном закрытии ICQ объявили 26 июня 2024 года. 

 

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Опубликовал: KV_newsroom,

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