Мессенджер «Мail.ru Агент» прекратил работу

Команда мессенджера «Мail.ru Агент» объявила об окончательном завершении работы сервиса. Об этом сообщается на официальном сайте.

Бывшим пользователям предлагается использовать «VK Мессенджер» для личного общения и VK WorkSpace для бизнес-задач.

Программу для обмена мгновенными сообщениями под названием «М-Агент» запустили ещё в 2004 году. Предлагалась поддержка большого количества операционных систем. В 2011 году на платформу «Агента Mail.ru» интегрировали купленный холдингом мессенджер ICQ. Об окончательном закрытии ICQ объявили 26 июня 2024 года.