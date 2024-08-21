В "Яндекс Браузере" появились новые нейросетевые функции

В Яндекс Браузере для ноутбуков и компьютеров появились новые нейросетевые функции. Теперь нейросети в режиме реального времени генерируют субтитры для англоязычных видео и предлагают перевод незнакомых слов. Новая возможность доступна на всех сайтах и будет полезна прежде всего тем, кто изучает английский язык.

Субтитры помогают расширить словарный запас и развить навыки аудирования. С ними проще смотреть в оригинале фильмы и сериалы, воспринимать лекции со сложной лексикой и понимать речь, если человек говорит слишком быстро. Субтитры полезны и в других ситуациях. Например, они выручат, когда нет возможности посмотреть видео со звуком, он слишком тихий или слишком громкий.

Браузер генерирует субтитры для любых видео и онлайн-трансляций. Пользователи могут смотреть с субтитрами лекции, подкасты, фильмы и интервью. Если в видео звучит речь на разных языках, браузер это учитывает: для реплик на русском языке он генерирует субтитры на русском, для англоязычных — на английском. В будущем появятся субтитры для песен и речи, звучащей на фоне музыки.

Если в субтитрах встретится незнакомое слово или фраза, Браузер поможет перевести их на русский язык. Для этого достаточно навести на них курсор. Пользователям, которые учат английский язык, не нужно будет держать под рукой словари или обращаться к онлайн-переводчикам.

Впервые субтитры появились в Яндекс Браузере в 2022 году. Они были доступны не для всех видео, так как создавались заранее — до того, как пользователь приступит к просмотру. В феврале этого года Яндекс представил Браузер, который использует нейросети нового поколения и генерирует субтитры в реальном времени. В феврале появились субтитры на русском языке, теперь на английском.