MediaTek Dimensity 9400 появится раньше Snapdragon 8 Gen 4

Инсайдеры из Digital Chat Station сообщают, что компания MediaTek готовится выпустить свой новый флагманский чипсет Dimensity 9400 раньше обычного.

Обычно MediaTek представляла свои топовые процессоры в последнем квартале года, но теперь планы изменились. Ожидается, что первые смартфоны на базе Dimensity 9400 – ими могут стать серия Vivo X200 или серия Oppo Find X8 – появятся уже в середине октября, а сама SoC будет представлена еще раньше.

Скорее всего, это связано с тем, презентация чипов Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 состоится 21 октября, а серия Xiaomi 15 будет первой, ими оснащенной.

Ожидается, что новый чип Dimensity 9400 будет на 30% производительнее по сравнению с предыдущими моделями, при этом потребляя на 30% меньше энергии, чем Snapdragon 8 Gen 3. Кроме того, он также станет первым чипом с быстрейшей памятью Samsung LPDDR5x с частотой 10.7 Гбит/с.