В Windows 11 24H2 некоторые процессоры станут работать быстрее

Компания AMD столкнулась с критикой, когда выяснилось, что производительность новых процессоров линейки Ryzen 9000 оказалась совсем не такой, как должна была быть согласно официальным пресс-релизам. Тем не менее, AMD пообещала, что с выходом обновления 24H2 для Windows 11 ситуация будет исправлена.

Энтузиасты из Hardware Unboxed решили проверить эти обещания и провели тестирование в 40 играх ПК на базе различных процессоров и с разными версиями ОС. Разница в случае Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 7700X оказалась существенной: в среднем она составила около 10%, но в отдельных случаях прибавка была огромной – до 35%.

Что интересно, прирост есть и у процессоров Intel. Так, Core i5-14600K тоже стал работать быстрее на новой версии Windows, но прирост был не во всех играх. В любом случае это хорошие новости.

Осталось дождаться обновления 24H2. Пока что оно доступно только для участников программы Insider Preview, а для всех остальных выйдет осенью.

 

Читайте новости первыми в нашем Telegram-канале!

Подписывайтесь на наш канал в Дзен!

Версия для печатиВерсия для печати

Регион: 

Рубрики: 

Теги: 

Опубликовал: KV_newsroom,

Заметили ошибку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter!