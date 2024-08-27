В Windows 11 24H2 некоторые процессоры станут работать быстрее

Компания AMD столкнулась с критикой, когда выяснилось, что производительность новых процессоров линейки Ryzen 9000 оказалась совсем не такой, как должна была быть согласно официальным пресс-релизам. Тем не менее, AMD пообещала, что с выходом обновления 24H2 для Windows 11 ситуация будет исправлена.

Энтузиасты из Hardware Unboxed решили проверить эти обещания и провели тестирование в 40 играх ПК на базе различных процессоров и с разными версиями ОС. Разница в случае Ryzen 7 9700X и Ryzen 7 7700X оказалась существенной: в среднем она составила около 10%, но в отдельных случаях прибавка была огромной – до 35%.

Что интересно, прирост есть и у процессоров Intel. Так, Core i5-14600K тоже стал работать быстрее на новой версии Windows, но прирост был не во всех играх. В любом случае это хорошие новости.

Осталось дождаться обновления 24H2. Пока что оно доступно только для участников программы Insider Preview, а для всех остальных выйдет осенью.